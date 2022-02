Calenda | i grillini e la sudditanza del Pd Parla Rosato

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “sta con Carlo. Ma non tutti i giorni”. Ormai i repentini cambi di orientamento e di potenziali partner da parte del leader di Azione sono diventati quasi proverbiali. E nella sintesi fatta da Ettore, vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, si percepisce che i rapporti non siano propriamente idilliaci. D’altra parte lo stesso, intervistato da Repubblica ha detto a chiare lettere che la federazione +Europa-Azione non sta ne coine con i renziani. Con questi presupposti il grande campo riformista immaginato dal segretario dem Enrico Letta rischia di abortire prima ancora d’esser venuto alla luce. Su una cosa peròsono concordi: “Il Pd – spiega il renziano – è ora che abbandoni lapsicologica ...

... parla Lorenzo Borré Come è caduto Conte, così ihanno fatto fuori l'ex premier Cosa ... E poi Carloche sulla coalizione dei riformisti dice: "Lo sosteniamo da tempo. Ma ciò si ...... Rinascimento di Vittorio Sgarbi, Alternativa (gli exnel gruppo misto), Verde è popolare ...al ruolo di "partito di centro" essenziale e irrinunciabile nel centrodestra) e di Carlo. Lo ...All'epoca del dibattito sull'eventuale caduta dell'ultimo governo presieduto dal capo grillino, Carlo Calenda, come si legge pure su Avvenire, aveva parlato di una "crisi indecorosa", sottolineando ...Non è stato così, e tutto il fronte riformista, anche Azione di Calenda e +Europa di Bonino non hanno dato ... e rivendicato invece la linearità dell’intesa con i grillini e il “modello Napoli” che ha ...