Calcio | Pochettino | ' vogliamo avvicinarci al sogno Champions | massimo rispetto per il Real'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Parigi, 14 feb. - (Adnkronos) - "al nostroche è quello di vincere laLeague". Così l'allenatore del Paris Saint Germain Mauricioin conferenza stampa alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale diLeague contro ilMadrid. "Non credo che ci sia più pressione da una parte che dall'altra, noi rispettiamo ilMadrid perché è uno dei club più grandi al mondo -aggiunge l'ex tecnico del Tottenham-. La loro storia inparla da sé: non si tratta di avere determinati giocatori o allenatori, ma è una questione di forza del club. In questa sfida non ci sono favoriti: potrebbe benissimo essere una finale diLeague. Il Psg aspetta di ...