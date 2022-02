Calcio | Napoli | Lobotka e Politano ko | saltano il Barcellona

(Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb. - (Adnkronos) - Non arrivano buone notizie dall'infermeria azzurra per Luciano Spalletti. L'allenatore del, infatti, dovrà fare a meno di due importanti pedine in vista della gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League di giovedì al Camp Nou contro il(fischio d'inizio ore 18.45): non partiranno per la Spagna perché infortunati sia Matteoche Stanislav. Lo annuncia il club azzurro con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Nella mattinata Matteosi è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislavi cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale ...

Nella mattinata, comunica il Napoli, Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Luciano Spalletti ha sempre dimostrato grande sagacia tattica da quando allena il Napoli. Da grande pioniere del calcio spettacolo in Italia, ha sempre dato prova della sua bravura in ogni piazza che ha allenato.