Calcio | Napoli Elongazione per Politano | lesione per Lobotka

Advertising

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia il match del Maradona! ?? Il primo pallone è del Napoli #NapoliInter 0?-0?… - Gazzetta_it : Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - CorSport : #Barcellona infinito, #Napoli avvisato: pareggio al 96' nel derby con l'#Espanyol ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Milan di Pioli ha un calendario più morbido di Inter e Napoli ma una rosa meno attrezzata - apetrazzuolo : GAZZETTA - Il Milan di Pioli ha un calendario più morbido di Inter e Napoli ma una rosa meno attrezzata -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli24

Questa la nota emessa dal. Due "brutte notizie", quindi, nella settimana della Europa League, per Luciano Spalletti, che ha recuperato Anguissa, Koulibaly e Osimhen ma che ha "perso" negli ...La squadra di Spalletti non deve per forza vincere lo scudetto, ma deve crescere in maturità, con la cura dei particolari Db Torino 23/09/2018 - campionato diserie A / Torino -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis - Edoardo De Laurentiis La Gazzetta dello Sport si sofferma sul salto mentale che deve fare il ...Spalletti dovrà fare a meno di Politano e Lobotka per le prossime gare: i due hanno effettuato gli esami strumentali dopo i problemi nel match contro l’Inter Il Napoli questa mattina ha sottoposto ...Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata. Studia Sociologia all’università. E’ una modella, con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco ...