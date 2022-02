Calcio: Inter, Bastoni verso il recupero per il Liverpool (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. - (Adnkronos) - Crescono le possibilità di vedere Alessandro Bastoni in campo mercoledì sera a San Siro contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il difensore dell'Inter, che nel corso della gara di Coppa Italia contro la Roma ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che lo ha costretto a dare forfait nella sfida del Maradona pareggiata per 1-1 contro il Napoli in campionato, oggi si è allenato parzialmente in gruppo con il resto dei compagni ad Appiano Gentile. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. - (Adnkronos) - Crescono le possibilità di vedere Alessandroin campo mercoledì sera a San Siro contro ilnell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il difensore dell', che nel corso della gara di Coppa Italia contro la Roma ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che lo ha costretto a dare forfait nella sfida del Maradona pareggiata per 1-1 contro il Napoli in campionato, oggi si è allenato parzialmente in gruppo con il resto dei compagni ad Appiano Gentile.

