Calcio femminile: Nazionale in raduno a Coverciano in vista dell'Algarve Cup (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nuovo raduno per la Nazionale italiana di Calcio femminile, che si è ritrovata in quel del Centro Tecnico Vittorio Pozzo di Coverciano per preparare agli ordini della ct Milena Bertolini la trasferta in Portogallo per l'Algarve Cup 2022, dove le azzurre affronteranno avversarie impegnative. La formazione del Bel Paese aprirà il torneo mercoledì 16 febbraio, affrontando alle 13 la Danimarca presso l'Estadio Municipal di Lagos, mentre il secondo incontro vedrà Barbara Bonansea e compagne sfidare a Faro la Norvegia, prima della fase piazzamenti. Calcio femminile, Roma e Juventus approdano alle semifinali di Coppa Italia 2022 Le sei squadre iscritte, infatti, disputeranno solo due partite e sarà la classifica avulsa a decretare gli accoppiamenti per le posizioni, per una ...

