Advertising

Gazzetta_it : Champions ed Europa League: Inter, punta la difesa del #Liverpool. Europa League, si può vincere - SkySport : ???? 'Ci sarai col Liverpool? Si, speriamo dai!' ? Alessandro Bastoni rassicura i tifosi ? Dopo l'infortunio alla cav… - solonapoli24 : Bonomi alla presidenza della lega calcio, gran tifoso dell'Inter, sogna la Champions. @s_tamburini @TolliVincenzo… - infoitsport : Calcio: tornano le competizioni europee con Champions ed EL - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Champions. Inter-Liverpool sarà diretta da Marciniak -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions

In fondo Kessie è un titolare, l'anno scorso è stato determinante per la qualificazione in, quindi l'umore di San Siro potrebbe anche condizionarlo. 'Dobbiamo restare calmi'. 'Non sono d'...Nel 2020 il polacco ha arbitrato i nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk. MILANO - Sarà Szymon Marciniak l'arbitro della sfida tra Inter e Liverpool, andata degli ottavi di finale dellaLeague 2021/22, che si disputerà mercoledì, alle 21, al Meazza. Il direttore di gara polacco avrà come assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo sarà Pawel Raczkowski. ...La prima volta fu nell'andata degli ottavi di Europa League 2014-15 contro il Wolfsburg (ko per 3-1). Poi due gare di Champions League: la prima nel girone 2018-19 contro il Barcellona (1-1) e la ...Il destino del Napoli si consumerà in questo scorcio di stagione che racconterà a cosa potrà aspirare la squadra di Spalletti , allo scudetto, al piazzamento Champions e al prosieguo nell'Europa di ...