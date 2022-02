Brignone campionessa olimpica di dietrofront: «Non mi perderò Milano-Cortina 2026 per nessun motivo» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo abbiamo già scritto, la federazione sport invernali e la federazione sport sul ghiaccio sono un bell’ambientino. Stamattina, dopo aver fallito la qualificazione alla discesa libera, Federica Brignone – che pure a Pechino ha vinto una medaglia d’argento in gigante – si è lasciata andare a uno sfogo effettivamente sopra le righe. Non tanto per quel che ha detto del tracciato della discesa ma perché ha attaccato l’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Scommetteremmo qualsiasi cosa che il nervosismo di Brignone sia dipeso dall’accensione dei riflettori su Sofia Goggia che questa notte correrà la discesa libera. Una sua eventuale medaglia oscurerebbe come l’eclissi Federica Brignone. Le due, si sa, non si amano. Ecco Brignone prima e dopo: “Mancherà lo spirito ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo abbiamo già scritto, la federazione sport invernali e la federazione sport sul ghiaccio sono un bell’ambientino. Stamattina, dopo aver fallito la qualificazione alla discesa libera, Federica– che pure a Pechino ha vinto una medaglia d’argento in gigante – si è lasciata andare a uno sfogo effettivamente sopra le righe. Non tanto per quel che ha detto del tracciato della discesa ma perché ha attaccato l’organizzazione delle Olimpiadi invernali di. Scommetteremmo qualsiasi cosa che il nervosismo disia dipeso dall’accensione dei riflettori su Sofia Goggia che questa notte correrà la discesa libera. Una sua eventuale medaglia oscurerebbe come l’eclissi Federica. Le due, si sa, non si amano. Eccoprima e dopo: “Mancherà lo spirito ...

Advertising

giomalago : É un argento Gigante, @FedeBrignone!Sul podio olimpico anche a #Beijing2020,dopo il bronzo di 4 anni fa,per certifi… - GianluVisco : “Non credo che ci sarò a Milano-Cortina. Sarà come un mondiale, mancherà spirito olimpico” Sono un macigno queste… - tonilombruiz : #tgla7 Mi è sembrato per niente appropriato il termine 'steccare' usato per una campionessa come la Brignone. Fossi in lei mi sarei offesa. - AlePassanti : RT @OA_Sport: C'è tanta delusione in casa Italia dopo il superG olimpico. Vince Lara Gut-Behrami e le azzurre sono lontane dalle medaglie h… - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone ed Elena Curtoni steccano il superG. Lara Gut-Behrami campionessa olimpica -