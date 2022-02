Bridgerton 2: il trailer e il poster della nuova stagione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bridgerton 2 arriverà il 25 marzo sugli schermi di Netflix e online sono stati svelati il poster e il trailer dei nuovi episodi. Netflix ha fatto un regalo di San Valentino ai suoi utenti: il trailer e il poster di Bridgerton 2, la seconda stagione della serie che debutterà in streaming il 25 marzo. Nel video spazio a nuovi debutti in società, ai taglienti commenti di Lady Whistledown, incontri, a potenziali amori, duelli e incontri pieni di passione. Mantenendosi in linea con i romanzi, la seconda stagione di Bridgerton racconta la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton e la sua ricerca dell'amore. La serie approda su Netflix da Shondaland ed è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022)2 arriverà il 25 marzo sugli schermi di Netflix e online sono stati svelati ile ildei nuovi episodi. Netflix ha fatto un regalo di San Valentino ai suoi utenti: ile ildi2, la secondaserie che debutterà in streaming il 25 marzo. Nel video spazio a nuovi debutti in società, ai taglienti commenti di Lady Whistledown, incontri, a potenziali amori, duelli e incontri pieni di passione. Mantenendosi in linea con i romanzi, la secondadiracconta la romantica storia di Lord Anthonye la sua ricerca dell'amore. La serie approda su Netflix da Shondaland ed è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van ...

chaseeverdeen : saiu trailer de bridgerton foi? - haroldina97 : RT @team_world: #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? - team_world : #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? - pbarnes00 : non la tl impazzita per Benedict nel trailer di #Bridgerton quando io letteralmente cado sempre in amore per quelli… - Anchoraynee : Il trailer é stupendo ma io sono ferma al poster. La cura dei dettagli che fanno riferimento ad una scena che vedre… -

