Bridgerton 2: il primo teaser promette sorprese (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco il primo teaser dell'attesissima seconda stagione della serie di Netflix prodotta da Shonda Rhimes Leggi su vanityfair (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco ildell'attesissima seconda stagione della serie di Netflix prodotta da Shonda Rhimes

Advertising

team_world : #Bridgerton sta per tornare su Netflix con una nuova stagione: ecco il primo teaser ufficiale in italiano ???? - LauraDelliColli : RT @RBcasting: 'Bridgerton', il teaser trailer. La seconda stagione racconta la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton e la sua ricerc… - RBcasting : 'Bridgerton', il teaser trailer. La seconda stagione racconta la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton e la s… - EnzaZanzi : Lady Whistledown sta tornando! Online il primo teaser di Bridgerton 2 (VIDEO) - fanpage : #Bridgerton 2 sta per arrivare e, intanto, Netflix ha diffuso il primo teaser della serie più vista nella storia de… -