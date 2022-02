Bonus psicologo, in arrivo emendamento nel Milleproroghe: pronti 20 milioni di euro. L’annuncio di Speranza (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Stiamo lavorando al Bonus e già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia una misura dedicata all’assistenza psicologica post-pandemia inserita nel decreto che arriverà alla Camera nei prossimi giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Stiamo lavorando ale già neldaremo un primo segnale che va in questa direzione". Il ministro della Salute, Roberto, annuncia una misura dedicata all’assistenza psicologica post-pandemia inserita nel decreto che arriverà alla Camera nei prossimi giorni. L'articolo .

