Bonus psicologo: dopo il mancato rinnovo nella legge di Bilancio entrerà nel Milleproroghe (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Bonus per l’assistenza psicologica sarà inserito nel decreto Milleproroghe. dopo che nella legge di Bilancio per il 2022 era saltato l’emendamento di agevolazione fiscale per l’accesso alle terapie (per un costo di 50 milioni di euro), il tema della salute mentale era salito alla ribalta del dibattito pubblico, in particolare legato alle criticità dovute alla pandemia da Covid-19. Col mancato rinnovo del Bonus alcune regioni, come la Lombardia e il Lazio, si sono mosse autonomamente (anche se in quest’ultima la Consulta ha bocciato la proposta di un fondo da 2,5 milioni), mentre è partita anche una petizione online per riottenere l’agevolazione. Intanto varie associazioni, e l’ordine degli psicologi, hanno lasciato l’allarme sugli ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilper l’assistenza psicologica sarà inserito nel decretochediper il 2022 era saltato l’emendamento di agevolazione fiscale per l’accesso alle terapie (per un costo di 50 milioni di euro), il tema della salute mentale era salito alla ribalta del dibattito pubblico, in particolare legato alle criticità dovute alla pandemia da Covid-19. Coldelalcune regioni, come la Lombardia e il Lazio, si sono mosse autonomamente (anche se in quest’ultima la Consulta ha bocciato la proposta di un fondo da 2,5 milioni), mentre è partita anche una petizione online per riottenere l’agevolazione. Intanto varie associazioni, e l’ordine degli psicologi, hanno lasciato l’allarme sugli ...

Advertising

AndreaVenanzoni : La soluzione non è il “bonus psicologo” (comodo strumento per nettarsi la coscienza coi fondi pubblici) ma, semplic… - fanpage : ?? Il Bonus Psicologo ci sarà. L'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza - Tg3web : Anticipato in alcune regioni, il bonus psicologo si prepara a diventare legge. Una risposta e un aiuto contro il di… - cavicchioli : RT @Italia_Notizie: Bonus psicologo da 500 euro: come si ottiene - Italia_Notizie : Bonus psicologo da 500 euro: come si ottiene -