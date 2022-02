Bonus maternità, 1.770 € per ogni figlio: al via le domande (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stato pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Monreale l’avviso per l’assegnazione e l’ottenimento dell’assegno di maternità e nucleo familiare per l’anno 2022. A renderlo noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’Assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. I cittadini con più o tre figli minori di 18 anni possono presentare l’istanza per l’ottenimento dell’assegno nucleo familiare. La domanda corredata dal nuovo modello ISEE, deve essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile 2022. L’Assegno mensile nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto e con un indicatore I.S.E.E è pari a €. 8.955,98. Invece per i cittadini interessati a presentare istanza per l’ottenimento dell’assegno di maternità per l’anno 2022, devono fare richiesta entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ ingresso ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stato pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Monreale l’avviso per l’assegnazione e l’ottenimento dell’assegno die nucleo familiare per l’anno 2022. A renderlo noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’Assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. I cittadini con più o tre figli minori di 18 anni possono presentare l’istanza per l’ottenimento dell’assegno nucleo familiare. La domanda corredata dal nuovo modello ISEE, deve essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile 2022. L’Assegno mensile nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto e con un indicatore I.S.E.E è pari a €. 8.955,98. Invece per i cittadini interessati a presentare istanza per l’ottenimento dell’assegno diper l’anno 2022, devono fare richiesta entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita delo dall’ ingresso ...

infoitinterno : Via a Monreale alle istanze Bonus Maternità e Nucleo Familiare - zazoomblog : Via a Monreale alle istanze Bonus Maternità e Nucleo Familiare - #Monreale #istanze #Bonus #Maternità - monrealeatoday : Via a Monreale alle istanze Bonus Maternità e Nucleo Familiare - - AmicideiBambini : 800 euro a tutte le mamme che hanno avuto un bebè entro il 28 febbraio 2022 o che entro il 31 dicembre 2021 abbiano… - babetta123 : È incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno chiesto agli stranieri extracomunitari x accedere a… -