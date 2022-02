Bonus idrico | dal 17 febbraio si può chiedere il rimborso online

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - A partire dalle ore 12 del prossimo 17sarà possibile risull'apposita piattaforma on line, all'indirizzo http://www.mite.it, ildi cui al DM n. 395 dello scorso 27 settembre. Ilè riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento. L'inserimento di dati ed allegati deve essere completato entro 30 minuti. Nelle tre ore successive all'invio positivo della domanda sarà possibile eventualmente rettificare i dati ed i documenti già inseriti. Il Mite ricorda che ilverrà escluso ove la ...