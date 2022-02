Bonomo | l’avvocato-poeta | ecco la sua poesia di San Valentino per “Gli innamorati”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. Nuova opera per Benedetto Maria, già protagonista in diverse manifestazioni e premiato per i suoi versi, ha scritto una nuovaper il giorno di San, dedicata appunto a “Gli”.la: GLIGliesistono lontani,da inutili parole…superflui gesti…o ridicole convenienze… Glisi nutrono dei loro sguardi…perché è lì che trovanotutte le rispostealle loro domande. È negli sguardi che si bastano…semplicemente riflettendosinei desideri. Benedetto Maria