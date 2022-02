Bonomi presidente della Serie A. Il leader di Confindustria perfetto per battere cassa sui ristori (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – La Lega Serie A ha scelto il suo nuovo presidente: Carlo Bonomi, leader di Confindustria. Dopo le dimissioni del 1 febbraio di Paolo Dal Pino, i vertici del calcio italiano potrebbero eleggere Bonomi a larghissima maggioranza (bastano 14 preferenze su 20, i due terzi dell’assemblea). Il numero uno degli industriali – neanche a dirlo – sarebbe il profilo perfetto per battere cassa sui ristori. Carlo Bonomi verso la presidenza della Lega Serie A Il presidente di Confindustria ha i requisiti ideali per guidare la Serie A: mette d’accordo (quasi) tutti con il suo alto profilo istituzionale, può ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – La LegaA ha scelto il suo nuovo: Carlodi. Dopo le dimissioni del 1 febbraio di Paolo Dal Pino, i vertici del calcio italiano potrebbero eleggerea larghissima maggioranza (bastano 14 preferenze su 20, i due terzi dell’assemblea). Il numero uno degli industriali – neanche a dirlo – sarebbe il profilopersui. Carloverso la presidenzaLegaA Ildiha i requisiti ideali per guidare laA: mette d’accordo (quasi) tutti con il suo alto profilo istituzionale, può ...

