Bomba Mediaset | Barbara Palombelli fatta fuori all’improvviso | Lo sfogo | “Ecco perché vi lascio” Fan sotto choc

(Di martedì 15 febbraio 2022) E’ da mesi chenon è più al timone dello speciale di Stasera Italia. Laha deciso di mettere fine prima del tempo a questa iniziativa dal momento che, giunto alla sua trentesima puntata, lo show ha portato a casa uno share inferiore al 3%. Numeri troppo bassi per la rete che è così corsa ai provvedimenti. La trasmissione, in onda tutti i mercoledì su Rete 4 in prima serata, è stata eliminata. Al suo posto il Tg4 condotto da Giuseppe Brindisi. Mentre la fascia oraria che va dalle 20:30 alle 21:00 vedrà sempre protagonista Stasera Italia nella sua versione ordinaria. Ad annunciare la notizia fu la stessaal termine dell’ultima puntata dello speciale di Stasera Italia. La presentatrice ci ha tenuto a specificare che la trasmissione è stata protratta più del ...

Advertising

ParliamoDiNews : GfVip, `Tutto falso`: Soleil Sorge ha mentito per entrare nella casa? La bomba che fa tremare Mediaset – Libero Quo… - zazoomblog : Barbara D’Urso al GF Vip con Alfonso Signorini bomba di Mediaset: ecco quando e cosa farà - #Barbara #D’Urso… - zazoomblog : Bomba Mediaset: Barbara D’Urso ruba il posto a Signorini al Grande Fratello Vip. Alfonso distrutto per la decisione… - max65bo : RT @TheQ_continuum: @max65bo Si è quella del ragazzo che chiamavano il bomba a scuola, lo zio vendeva telecomandi interattivi con Mediaset,… - PGaruffi : RT @PaolaPasticcino: -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Mediaset

GameGurus

Striscia,su Giovanna Botteri: Africa e Rai, un clamoroso sospettoUeD, sapete quanto guadagnano i partecipanti del trono over di Maria De Filippi? Non ci crederete mai. Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 che da oltre 25 anni va in onda sulle reti. Al timone sempre Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, come un moderno Cupido, fa scoccare le frecce dell'amore e accoglie alla sua corte dame e cavalieri per far sì che possano ...E’ da mesi che Barbara Palombelli non è più al timone dello speciale di Stasera Italia. La Mediaset ha deciso di mettere fine prima del tempo a questa iniziativa dal momento che, giunto alla sua ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...