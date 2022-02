Bolsonaro va a omaggiare Putin e dopo a fare campagna elettorale per Orban

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Prima dallo Zare poi aperil sovranista liberticida. La Russia ha confermato che il presidente brasiliano Jairsi recherà in visita nel Paese ...

Globalist.it

Secondo il ministero degli Esteri brasiliano,dovrebbe essere a Mosca dal 14 al 17 febbraio. '(Si svolgerà) mercoledì. Questa è la visita ufficiale del presidente brasiliano', ha confermato ...Altri, in risposta, hanno deciso diil presidente creando pizze e menù in suo onore. Sotto accusa la cattiva gestione della pandemia di"Fuori, dentro solo i vaccinati". ...La Russia ha confermato che il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si recherà in visita nel Paese mercoledì prossimo, 16 febbraio. La scorsa settimana, i media brasiliani avevano riferito che ...