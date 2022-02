Bollette, il governo accelera: il decreto può arrivare domani in Consiglio dei ministri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governo Draghi prova ad accelerare sul nuovo intervento contro il caro Bollette. Un problema che riguarda non solo le famiglie italiane ma anche le imprese che devono fare i conti con aumenti sostanziosi. Secondo quanto si apprende, in queste ore si sta lavorando per tentare di portare al più presto il decreto in Consiglio dei ministri. Fonti di Palazzo Chigi non escludono una convocazione già domani 15 febbraio. La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo a SkyTg24, ha parlato di «un’urgenza»: «Il governo è al lavoro per calmierare il costo dell’energia che sta diventando strutturale. Aumenteremo i sostegni immediati e lavoriamo sull’offerta dell’energia a basso costo, come le rinnovabili». Il pressing di ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) IlDraghi prova adre sul nuovo intervento contro il caro. Un problema che riguarda non solo le famiglie italiane ma anche le imprese che devono fare i conti con aumenti sostanziosi. Secondo quanto si apprende, in queste ore si sta lavorando per tentare di portare al più presto ilindei. Fonti di Palazzo Chigi non escludono una convocazione già15 febbraio. La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo a SkyTg24, ha parlato di «un’urgenza»: «Ilè al lavoro per calmierare il costo dell’energia che sta diventando strutturale. Aumenteremo i sostegni immediati e lavoriamo sull’offerta dell’energia a basso costo, come le rinnovabili». Il pressing di ...

Advertising

petergomezblog : @antoniopolito1 L’impatto è irrisorio. Basta guardare i numeri. - Agenzia_Ansa : Il governo prova ad accelerare sul nuovo intervento contro il caro bollette, si lavora in queste ore per tentare di… - chiaraalbanese : ++ Il prezzo del gas in Europa aumenta del 12% oggi, a causa delle tensioni geopolitiche >> ci saranno implicazioni… - GianandreaGorla : RT @MMaXXprIIme: Il bello di questo governo è che ha regalato bonus inutili a destra e a manca e adesso che servono aiuti per pagare le bol… - marcomorini72 : RT @GiorgiaMeloni: Attività che continuano a chiudere per via delle restrizioni e del caro bollette. Il governo pensa che sia sufficiente… -