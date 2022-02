Bollette | Barelli | ' bene Governo per aumento produzione gas'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Così come ha indicato da diverse settimane da Forza Italia, il-contro il ‘caro'- lavorerà sul fronte dell'delladi gas. Diverse conferme ci giungono da Palazzo Chigi. Noi siamo già avanti e abbiamo fatto diversi incontri, come con Confindustria, Confcommercio e Ance e altri ne prevediamo nei prossimi giorni. Questa, per Forza Italia, può rappresentare una delle soluzioni a lungo termine, un primo importante passo verso la normalizzazione che, per imprese e famiglie, significa miliardi di euro di risparmi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo. “Per noi è fondamentale –aggiunge– una interlocuzione diretta con le associazioni di categoria, per un confronto concreto per risolvere un'emergenza che, se non ...