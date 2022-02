Bigliettini segreti per il San Valentino dei liceali, nuova linea di biancheria super sexy per Rihanna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le radici pagane di San Valentino (i lupercalia, antichi riti dedicati al dio della fertilità, Luperco) raccontano di feste sfrenate e disinibite. Poi arrivò un Papa (Gelasio I) che cristianizzò la celebrazione con il santo. Ciò avveniva nell’epoca romana. Nel Medioevo, invece, arrivarono i Bigliettini d’amore: la prima ‘valentina’ pare fu scritta da Carlo d’Orleans alla moglie mentre era chiuso nella torre di Londra dopo essere stato sconfitto nel 1415. E oggi? Passano gli anni, cambiano le mode, ma l’amore rimane un punto fermo, anche per la Generazione Z che, magari, se lo giura con un tweet. E così, per la gioia degli innamorati di tutte le età e di ogni latitudine, il 14 febbraio, con puntualità svizzera, ritorna alla ribalta San Valentino per celebrare i sentimenti veri con abbracci e baci “in presenza”, come oggi si usa dire, e ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le radici pagane di San(i lupercalia, antichi riti dedicati al dio della fertilità, Luperco) raccontano di feste sfrenate e disinibite. Poi arrivò un Papa (Gelasio I) che cristianizzò la celebrazione con il santo. Ciò avveniva nell’epoca romana. Nel Medioevo, invece, arrivarono id’amore: la prima ‘valentina’ pare fu scritta da Carlo d’Orleans alla moglie mentre era chiuso nella torre di Londra dopo essere stato sconfitto nel 1415. E oggi? Passano gli anni, cambiano le mode, ma l’amore rimane un punto fermo, anche per la Generazione Z che, magari, se lo giura con un tweet. E così, per la gioia degli innamorati di tutte le età e di ogni latitudine, il 14 febbraio, con puntualità svizzera, ritorna alla ribalta Sanper celebrare i sentimenti veri con abbracci e baci “in presenza”, come oggi si usa dire, e ...

Luce_news : Bigliettini segreti per il San Valentino dei liceali, nuova linea di biancheria super sexy per Rihanna - fe4rl3sst : almeno domani posso mettere bigliettini segreti dentro libri a caso in una libreria in Liguria -