Biathlon | Pechino 2022 L’Italia parte con il ruolo di outsider per la medaglia nella staffetta maschile

Ai Giochi di Pechino 2022 è tempo di prove a squadre monosesso per il biathlon. La prima ad andare in scena sarà la staffetta maschile, ovvero la competizione più antica dopo la 20 km. Questa gara fece il proprio ingresso nel panorama a Cinque cerchi a partire dall'edizione di Grenoble 1968, peraltro già nella sua conformazione attuale. Quello assegnato il 15 febbraio sarà pertanto il XV titolo olimpico della storia. L'albo d'oro della prova rispecchia gli sconquassi geopolitici che hanno caratterizzato la fine del XX secolo. Infatti, sin quando è esistita, l'Unione Sovietica è risultata invincibile! In seguito alla sua dissoluzione, il ruolo di potenza egemone è stato assunto alla Germania, nel frattempo unificatasi dopo aver gareggiato divisa sino al 1988.

La bergamasca è invece a Pechino per vincere. Il suo fisioterapista ha spiegato che si trova all'80%. Attenzione poi alla staffetta maschile di biathlon. Francia, Norvegia e Russia partono una spanna sopra. Le gare in programma il 15 febbraio alle Olimpiadi di Pechino 2022: Ore 9.47, Speed skating: Finale A team pursuit maschile; Ore 10.00, Biathlon: staffetta 4×7,5 km. Ai Giochi di Pechino 2022 è tempo di prove a squadre monosesso per il biathlon. La prima ad andare in scena sarà la staffetta maschile, ovvero la competizione più antica dopo la 20 km. Questa gara fece il proprio ingresso nel panorama a Cinque cerchi a partire dall'edizione di Grenoble 1968. Continuano le gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi si disputerà domani la staffetta maschile 4×7,5 km, che avrà la partenza anticipata di due ore e mezza.