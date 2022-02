Biathlon oggi, Staffetta 4×7,5 km Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di martedì 15 febbraio 2022) oggi, alle 07.30 (le 14.30 locali), prenderà il via la Staffetta maschile del Biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Si è deciso di anticipare di due ore e mezza rispetto al programma originario, perché alle 17.00 cinesi si temevano condizioni troppo estreme per le temperature previste. L’Italia sarà al via con Thomas Bormolini in prima frazione, Tommaso Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza e a chiudere Dominik Windisch. Confermato, dunque, il livignasco al lancio, con tutta la voglia di riscatto dopo il maledetto ultimo poligono della pursuit che gli è costato la qualificazione alla mass start. In seconda spazio al giovane Giacomel che ha vinto il ballottaggio con Didier Bionaz, mentre spetterà ai veterani Dominik Windisch e Lukas Hofer chiudere, con quest’ultimo reduce dall’eccezionale ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022), alle 07.30 (le 14.30 locali), prenderà il via lamaschile delin queste Olimpiadi Invernali di(Cina). Si è deciso di anticipare di due ore e mezza rispetto al programma originario, perché alle 17.00 cinesi si temevano condizioni troppo estreme per le temperature previste. L’Italia sarà al via con Thomas Bormolini in prima frazione, Tommaso Giacomel in seconda, Lukas Hofer in terza e a chiudere Dominik Windisch. Confermato, dunque, il livignasco al lancio, con tutta la voglia di riscatto dopo il maledetto ultimo poligono della pursuit che gli è costato la qualificazione alla mass start. In seconda spazio al giovane Giacomel che ha vinto il ballottaggio con Didier Bionaz, mentre spetterà ai veterani Dominik Windisch e Lukas Hofer chiudere, con quest’ultimo reduce dall’eccezionale ...

