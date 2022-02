Biagio D’Anelli invia una lettera d’amore a Miriana Trevisan per San Valentino | le parole dell’opinionista

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 febbraio 2022)è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip6, anche se per poco tempo. Infatti l’opinionista televisivo è entrato in corsa nella Casa più spiata d’Italia ed è stato eliminato dopo poche settimane. In questo periodo, seppur breve,è riuscito a creare un rapporto amoroso con. I due, dopo aver passato molto tempo insieme a chiacchierare e coccolarsi, si sono detti innamorati. In occasione della Festa di Sanhato una. Ladia ...