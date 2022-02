Bergamo e provincia: “I nostri giovani stanno male, abusano del loro corpo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pontirolo Nuovo – ” I nostri ragazzi stanno male e lo manifestano abusando del loro corpo. Questo disagio c’era già prima del Covid e la pandemia ha aggravato questa situazione che non sparirà con la fine delle restrizioni”. Enrico Coppola, presidente dell’Aga, l’associazione Genitori Antidroga, lancia l’allarme sullo stato di salute dei giovani interessati da problemi sempre più aggravati da comportamenti psicopatologici associati all’uso di alcol e droga. Questa è la situazione constatata fra i minori che, negli ultimi mesi, l’Aga ha preso in carico con i propri servizi: nell’ambulatorio di Treviglio, su 800 utenti seguiti, circa 300 sono under 25 e nella comunità di Pontirolo Nuovo sono attualmente ospitati 8 minori. Fra i ragazzi seguiti dall’associazione c’è anche chi è ricorso ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pontirolo Nuovo – ” Iragazzie lo manifestano abusando del. Questo disagio c’era già prima del Covid e la pandemia ha aggravato questa situazione che non sparirà con la fine delle restrizioni”. Enrico Coppola, presidente dell’Aga, l’associazione Genitori Antidroga, lancia l’allarme sullo stato di salute deiinteressati da problemi sempre più aggravati da comportamenti psicopatologici associati all’uso di alcol e droga. Questa è la situazione constatata fra i minori che, negli ultimi mesi, l’Aga ha preso in carico con i propri servizi: nell’ambulatorio di Treviglio, su 800 utenti seguiti, circa 300 sono under 25 e nella comunità di Pontirolo Nuovo sono attualmente ospitati 8 minori. Fra i ragazzi seguiti dall’associazione c’è anche chi è ricorso ...

