Belli | come ha reagito alle immagini di Delia e Antonio

Ci siamo, tra poco Alex Belli farà il suo ritorno nella casa dov'è scoppiata la sua amicizia artistica con Soleil Sorge. Il triangolo però in questi giorni è diventato un quadrilatero, perché se Belli si è invaghito di Soleil, adesso Delia ha in testa Antonio Medugno. La Duran da una settimana sta stuzzicando il bel napoletano e oggi si è dichiarata. Ma come ha preso questa novità Alex? A svelarlo è stato Alfonso Signorini nel daytime del GF Vip. "Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip, ma per restarci. Farà chiarezza con il rapporto che ha con le due donne che ora fanno parte della sua vita, Delia e Soleil. Chi si sceglierà tra le due? Verso chi si orienterà? Non lo sappiamo, lo scopriremo presto. Ma soprattutto come reagirà Alex ...

