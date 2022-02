Bediterranean diet, la dieta di San Valentino tra passione e salute (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un'occhio alla salute e una alla passione: fondamentale per l'organismo, il cibo ha anche un alto potere afrodisiaco. Si chiama Bediterranean diet la dieta per San Valentino (ma utile tutto l'anno) Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un'occhio allae una alla: fondamentale per l'organismo, il cibo ha anche un alto potere afrodisiaco. Si chiamalaa per San Valentino (ma utile tutto l'anno)

