Bechis lascia ‘Il Tempo’ | guiderà nuovo quotidiano economico

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Francola direzione del‘Ilche ha guidato negli ultimi tre anni dal 19 novembre 2018. Secondo indiscrezioni che trovano conferma in ambienti ben informati,è in procinto di prendere la direzione del-finanziario, che vedrà Maurizio Belpietro in veste di editore. L'articolo proviene da Italia Sera.

