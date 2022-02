Basket, NBA: James Harden infortunato, niente All Star Game (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’All Star Game NBA perde per strada un altro giocatore di spicco. Il più chiacchierato di questi ultimi giorni, come James Harden: l’MVP della stagione 2018 e tre volte miglior marcatore del campionato, non sarà a Cleveland per la partita delle stelle. Il nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers, arrivato dopo una trade estenuante con i Brooklyn Nets in cambio, tra gli altri, di Ben Simmons, non viaggerà in Ohio: Harden infatti è ancora alle prese con un problema al bicipite femorale che non gli ha fatto giocare le ultime partite al Barclays Center, come confermato anche dal press office della sua nuova squadra. Ora la palla passa ad Adam Silver: il commissioner dell’NBA dovrà scegliere come sostituire James Harden. I due nomi più accreditati sono il lungo dei Cleveland ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’AllNBA perde per strada un altro giocatore di spicco. Il più chiacchierato di questi ultimi giorni, come: l’MVP della stagione 2018 e tre volte miglior marcatore del campionato, non sarà a Cleveland per la partita delle stelle. Il nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers, arrivato dopo una trade estenuante con i Brooklyn Nets in cambio, tra gli altri, di Ben Simmons, non viaggerà in Ohio:infatti è ancora alle prese con un problema al bicipite femorale che non gli ha fatto giocare le ultime partite al Barclays Center, come confermato anche dal press office della sua nuova squadra. Ora la palla passa ad Adam Silver: il commissioner dell’NBA dovrà scegliere come sostituire. I due nomi più accreditati sono il lungo dei Cleveland ...

Le scelte di Spagnolo e Procida ... ma ESPN parla del presente collocandolo al numero 40 fra le possibili scelte al prossimo draft NBA. Al di là degli aspetti contrattuali, visto che il diciannovenne brindisino è a Cremona in prestito ...

