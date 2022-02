Basket | Gandini | “Per la Coppa Italia a Pesaro confido nel 60% di capienza”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “Nel 2020 proprio aabbiamo fatto il record di presenze con oltre 30mila presenze, prima di dover chiudere tutto per la pandemia. Da oggi è in approvazione un decreto importante alla Camera che se sarà pubblicato per tempo ci consentirebbe di avere il 60% didel palazzetto per sabato e domenica. Confidiamo quindi nel lavoro dei nostri deputati”. Lo ha detto il presidente della Legadi Serie A, Umberto, commentando la possibilità di un incremento del pubblico fino al 60% dellanel palazzetto di, teatro delle Final Eight di. SportFace.

