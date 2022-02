Basket | FIBA Europe Cup | Kiev non può viaggiare | verso il 20-0 a tavolino per Reggio Emilia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Una guerra che appare sempre più inevitabile ora dopo ora, con la Russia pronta ad attaccare l’Ucraina, sta avendo i suoi effetti anche sulle manifestazioni sportive e su atleti e squadre in territorio ucraino. L’ultima notizia arriva dal, che non può andare in Italia per il blocco dello spazio aereo. Doveva disputarsi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno domani la sfida diCup 2021-2022 con l’Unahotels, valida per l’ultima giornata della seconda fase. Laha deciso che, invece, l’incontro non sarà disputato per due ordini di ragioni. Il primo è proprio legato a questa problematica dello spazio aereo bloccato, il secondo si riconduce direttamente a una conseguenza delle azioni intraprese dai governi negli ultimi giorni: il ...

L'ultima notizia arriva dal Kiev Basket, che non può andare in Italia per il blocco dello spazio aereo. Doveva disputarsi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno domani la sfida di FIBA Europe Cup ...