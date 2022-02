Basket, Coppa Italia: Sassari negativizzata, sarà al completo a Pesaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Final Eight di Coppa Italia di pallacanestro, che comincerà mercoledì 16 febbraio, ha scongiurato un grosso pericolo. Si temeva infatti per la regolarità della prima sfida in quel di Pesaro, con la Dinamo Sassari opposta all’Olimpia Milano che era rimasta in quarantena fino a ieri pomeriggio a causa di alcuni casi Covid. L’esito dei tamponi ha fortunatamente dato la lieta notizia: nessun atleta fra i sardi è risultato positivo alla malattia, permettendo così agli uomini di Piero Bucchi di poter essere tranquillamente presenti alla kermesse nazionale. Scongiurato dunque il pericolo di assistere ad una partita che di agonistico non avrebbe avuto nulla di tale. Per poter far cominciare il torneo, la LegaBasket aveva anche disposto una deroga sul numero dei giocatori utili per validare le partite: ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Final Eight didi pallacanestro, che comincerà mercoledì 16 febbraio, ha scongiurato un grosso pericolo. Si temeva infatti per la regolarità della prima sfida in quel di, con la Dinamoopposta all’Olimpia Milano che era rimasta in quarantena fino a ieri pomeriggio a causa di alcuni casi Covid. L’esito dei tamponi ha fortunatamente dato la lieta notizia: nessun atleta fra i sardi è risultato positivo alla malattia, permettendo così agli uomini di Piero Bucchi di poter essere tranquillamente presenti alla kermesse nazionale. Scongiurato dunque il pericolo di assistere ad una partita che di agonistico non avrebbe avuto nulla di tale. Per poter far cominciare il torneo, la Legaaveva anche disposto una deroga sul numero dei giocatori utili per validare le partite: ...

