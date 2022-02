Barcellona, derby teso: Araujo ha augurato il ritorno in seconda serie all’Espanyol, poi si è scusato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Certo, il Napoli ha affrontato l’Inter, ma anche l’euro-avversaria dei partenopei, il Barcellona, non ha avuto una partita facile questo weekend. Non tanto per la caratura dell’avversario quanto per il portato emozionale dell’incontro: s’è giocato il derby con i cugini dell’Espanyol, che i blaugrana hanno riacciuffato all’ultimo momento – al novantaseiesimo – quando il pareggio era oramai insperato. Ha segnato Luuk De Jong, che ha rimesso le cose a posto dopo la rimonta subita dal Barça che era passato in vantaggio al secondo minuto. È stata una partita molto nervosa, dispendiosa dal punto di vista mentale. Piqué è stato espulso. Araujo s’è reso protagonista di un episodio che in Spagna ha fatto molto discutere: dopo il pareggio ha rivolto – con le mani – il numero due ai tifosi dell’Espanyol. Gli ha augurato in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Certo, il Napoli ha affrontato l’Inter, ma anche l’euro-avversaria dei partenopei, il, non ha avuto una partita facile questo weekend. Non tanto per la caratura dell’avversario quanto per il portato emozionale dell’incontro: s’è giocato ilcon i cugini dell’Espanyol, che i blaugrana hanno riacciuffato all’ultimo momento – al novantaseiesimo – quando il pareggio era oramai insperato. Ha segnato Luuk De Jong, che ha rimesso le cose a posto dopo la rimonta subita dal Barça che era passato in vantaggio al secondo minuto. È stata una partita molto nervosa, dispendiosa dal punto di vista mentale. Piqué è stato espulso.s’è reso protagonista di un episodio che in Spagna ha fatto molto discutere: dopo il pareggio ha rivolto – con le mani – il numero due ai tifosi dell’Espanyol. Gli hain ...

