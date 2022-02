Banca Generali | piano | dividendi di 7 | 5-8 | 5 euro per azione cumulati nel 2022-2025

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –si attende di poter distribuire 7,5-8,5perdinel periodo, di cui 2,55già annunciati., si spiega, intende distribuire“secondo una cash view in crescita costante nell’arco dipuntando a ridurre la volatilità deiattraverso una maggiore flessibilità del payout”. Il payout degli utili è quindi fissato al 70-80% sulla quota degli utili ricorrenti e al 50-100% sulla quota degli utili variabili. “Ragioniamo su un dividendo per cassa, cioè sui soldi che verranno distribuiti effettivamente sull’anno solare. Quindi ci sarà un meccanismo di ...

Banca Generali prepara una nuova fase di crescita puntando sui propri elementi distintivi: professionalità dei Cons… - Banca Generali, nel piano 18-22 miliardi di raccolta. Mossa, difficili grandi acquisizioni, bene avere brand del Le… - Il cda di Banca Generali ha approvato le linee guida del piano strategico e finanziario 2022-2024. - 'Ci prepariamo ad una nuova fase di forte crescita per la nostra banca valorizzando i nostri punti di forza'. Mossa…

Ad affermarlo è l'amministratore delegato e direttore generale di, Gian Maria Mossa , durante l'Investor Day, presentando il nuovo piano strategico 2022 - 2024. Dopo i risultati ...'Non commento questo tipo discussione'. Cosi' Gian Maria Mossa, numero uno di, ha detto a proposito delle tensioni dei soci in, la compagnia che controlla, in vista dell'assemblea dei soci e della nomina del nuovo board. 'So solo che la ...MILANO (Reuters) - Banca Generali, la private bank del gruppo Generali, ha annunciato il piano strategico al 2024 che vede una crescita media annua dell'utile netto ricorrente del 10-15% e un ...È uno degli obiettivi del piano triennale 2022-2024 di Banca Generali, che ‘su queste basi, le masse gestite e amministrate per conto della clientela a fine 2024 vengono stimate in un range di 105-110 ...