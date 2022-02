Balneari: Europa Verde, gare per ripristinare ambiente e adeguare canoni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Le spiagge italiane sono state svendute a canoni ridicoli, utilizzate e sfruttate in regime di monopolio da famiglie che se le tramandavano di padre in figlio, come se fosse una monarchia. Ora il Parlamento si accinge a fare l'ennesimo regalo a queste famiglie, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato affermi che la direttiva Bolkestein va rispettata. Tutto questo i leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Salvini e Meloni, non lo dicono perché sono impegnati a difendere i privilegi di pochi e un sistema che ha privatizzato le spiagge italiane e cementificato oltre il 60% delle nostre coste”. Lo affermano il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, e Cristian Romaniello, presidente della componente Europa Verde-Verdi Europei alla Camera". “Oltre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Le spiagge italiane sono state svendute aridicoli, utilizzate e sfruttate in regime di monopolio da famiglie che se le tramandavano di padre in figlio, come se fosse una monarchia. Ora il Parlamento si accinge a fare l'ennesimo regalo a queste famiglie, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato affermi che la direttiva Bolkestein va rispettata. Tutto questo i leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Salvini e Meloni, non lo dicono perché sono impegnati a difendere i privilegi di pochi e un sistema che ha privatizzato le spiagge italiane e cementificato oltre il 60% delle nostre coste”. Lo affermano il co-portavoce nazionale di, Angelo Bonelli, e Cristian Romaniello, presidente della componente-Verdi Europei alla Camera". “Oltre il ...

