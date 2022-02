Bacconi: “Contro l’Inter il problema del Napoli è stato il centrocampo, vi spiego il motivo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Durante Il Bello del Calcio, in onda su Canale 8, il tattico Adriano Bacconi, ha analizzato attraverso alcune statistiche molto interessanti la sfida di sabato tra Napoli e Inter. Ciò che è emerso dalla sua attenta analisi è che gli azzurri sono stati costretti dall’Inter a cambiare approccio tattico, abbassando gradualmente il ritmo. E il Napoli non è stato in grado di reggere dal punto di vista fisico gli avversari, chiudendosi sempre più in difesa a difendere il punto. Questo quanto evidenziato: FOTO: Getty – Napoli Inter Fabian Ruiz Perisic Fabian Ruiz e Lobotka in difficoltà “Se vogliamo capire se il Napoli ha fatto bene a difendere il punto o no, dobbiamo analizzare la gara attraverso i numeri. A mio avviso uno dei problemi tattici che ha avuto il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Durante Il Bello del Calcio, in onda su Canale 8, il tattico Adriano, ha analizzato attraverso alcune statistiche molto interessanti la sfida di sabato trae Inter. Ciò che è emerso dalla sua attenta analisi è che gli azzurri sono stati costretti dala cambiare approccio tattico, abbassando gradualmente il ritmo. E ilnon èin grado di reggere dal punto di vista fisico gli avversari, chiudendosi sempre più in difesa a difendere il punto. Questo quanto evidenziato: FOTO: Getty –Inter Fabian Ruiz Perisic Fabian Ruiz e Lobotka in difficoltà “Se vogliamo capire se ilha fatto bene a difendere il punto o no, dobbiamo analizzare la gara attraverso i numeri. A mio avviso uno dei problemi tattici che ha avuto il ...

