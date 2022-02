Avete mai visto Giacomo, il figlio di Renato Pozzetto: sono praticamente identici (Di lunedì 14 febbraio 2022) Renato Pozzetto , celebre comico ed attore: la somiglianza con il figlio Giacomo è impressionante, praticamente due gocce d’acqua. Conosciamolo meglio Il noto Renato Pozzetto ha da poco compiuto ben 80 anni, portati benissimo. La sua carriera inizia quando era solo un giovane appassionato di cinema e ben presto entra nel mondo dello spettacolo per non lasciarlo mai più. Renato PozzettoIl suo talento come attore ma anche come comico conquista infatti, ormai da generazioni, migliaia di persone. Oggi finisce nel mirino del gossip per la parte della sua vita non nota ai suoi fan: quella privata. L’uomo per tanti anni è stato sposato felicemente con Brunella Gubler, da cui ha avuto due figli ovvero Francesca e ... Leggi su topicnews (Di lunedì 14 febbraio 2022), celebre comico ed attore: la somiglianza con ilè impressionante,due gocce d’acqua. Conosciamolo meglio Il notoha da poco compiuto ben 80 anni, portati benissimo. La sua carriera inizia quando era solo un giovane appassionato di cinema e ben presto entra nel mondo dello spettacolo per non lasciarlo mai più.Il suo talento come attore ma anche come comico conquista infatti, ormai da generazioni, migliaia di persone. Oggi finisce nel mirino del gossip per la parte della sua vita non nota ai suoi fan: quella privata. L’uomo per tanti anni è stato sposato felicemente con Brunella Gubler, da cui ha avuto due figli ovvero Francesca e ...

Advertising

Fondaz_Veronesi : Avete mai letto “Mario Rossi, padre e ricercatore, ha scoperto che…”? Oggi è la giornata mondiale delle donne e del… - welikeduel : Giuseppe Conte come non lo avete mai visto (secondo @alessiomarzilli) #propagandalive - Link4Universe : Avete mai visto un riccio stiracchiarsi? ecco mood fine #sanremo2022 - Roberto09504891 : RT @FrancisJUnder12: Ehi @DAZN_IT Come mai non avete chiesto il parere del sommo @LucaMarelli72 sul fallo a De Sciglio? - garessino : @10_Smarti @JuventusFCWomen Brave ragazze, ma avete una mummia in squadra in attacco mai una volta che va'verso la… -