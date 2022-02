Aumento bollette luce e gas, quanto pesa lo smart working? (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Aumento delle bollette di luce e gas nel 2022, quanto pesa lo smart working? Ibrido o a distanza, il lavoro non è più soltanto in ufficio. Se prima della pandemia appena l’11% degli occupati lavorava da remoto, nel 2021 i lavoratori agili sono saliti al 32,5%. Una modalità che nel complesso piace ai lavoratori (55%) ma non mancano criticità: ad esempio, il 60% lamenta problemi legati all’Aumento dei costi delle utenze domestiche. Una problematica che si fa ancora più forte in questo primo trimestre 2022. A confermarlo è Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta le offerte di luce, gas e internet, che ha analizzato i costi dello smart working per gli italiani. Secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –delledie gas nel 2022,lo? Ibrido o a distanza, il lavoro non è più soltanto in ufficio. Se prima della pandemia appena l’11% degli occupati lavorava da remoto, nel 2021 i lavoratori agili sono saliti al 32,5%. Una modalità che nel complesso piace ai lavoratori (55%) ma non mancano criticità: ad esempio, il 60% lamenta problemi legati all’dei costi delle utenze domestiche. Una problematica che si fa ancora più forte in questo primo trimestre 2022. A confermarlo è Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta le offerte di, gas e internet, che ha analizzato i costi delloper gli italiani. Secondo ...

