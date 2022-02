ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL BRT con oggetto : “BRT – Avviso mancata spedizione (IDxxxxx)” (Di lunedì 14 febbraio 2022) ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL BRT “Abbiamo preso in carico la tua spedizione”In queste ore è in corso una campagna di finte EMAIL da parte del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : Gentile Cliente,Il suo pacco è stato trattenuto in giacenza. La invitiamo a seguire le istruzioni di seguito al link, per poter prenotare la riconsegna. Riprogrammazione spedizione qui il link fraudolento GrazieIl tuo corriere BRT Stete molto attenti a non aprire il link Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 14 febbraio 2022)BRT “Abbiamo preso in carico la tua”In queste ore è in corso una campagna di finteda parte del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : Gentile Cliente,Il suo pacco è stato trattenuto in giacenza. La invitiamo a seguire le istruzioni di seguito al link, per poter prenotare la riconsegna. Riprogrammazionequi il link fraudolento GrazieIl tuo corriere BRT Stete molto attenti a non aprire il link Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

