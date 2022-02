Atp Doha 2022 | programma | orari e ordine di gioco martedì 15 febbraio con Musetti

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di15. Occhi puntati sull’azzurro Lorenzo, il quale scenderà in campo sul Grandstand 1 contro Elias Ymer, con l’intenzione di dar seguito all’ottimo momento di forma e alle prestazioni tra Pune e Rotterdam; lo svedese, dal canto suo, possiede un’ottima velocità di palla e tenterà di beneficiare di questa caratteristica per far bene sul veloce arabo. In campo inoltre il creativo Alexander Bublik in apertura di danze sul centrale, mentre successivamente attenzione al tennis solido del veterano Andy Murray. Di seguito lazione completa della giornata di ...