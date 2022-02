Atletico Madrid – Levante: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Atletico Madrid accoglierà il Levante al Wanda Metropolitano mercoledì 16 febbraio sapendo che un punto o meglio li vedrebbe tornare tra i primi quattro davanti al Barcellona. La squadra di Diego Simeone parteciperà alla gara grazie alla vittoria per 4-3 sul Getafe sabato, mentre il Levante è stato anche coinvolto in una gara ad alto punteggio nel fine settimana, perdendo 4-2 contro il Real Betis. Il calcio di inizio di Atletico Madrid – Levante è previsto alle 19 Prepartita Atletico Madrid – Levante: a che punto sono le due squadre? Atletico Madrid La sconfitta per 4-2 dell’Atletico contro il Barcellona il 6 febbraio aveva visto i campioni uscire dai primi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’accoglierà ilal Wanda Metropolitano mercoledì 16 febbraio sapendo che un punto o meglio li vedrebbe tornare tra i primi quattro davanti al Barcellona. La squadra di Diego Simeone parteciperà alla gara grazie alla vittoria per 4-3 sul Getafe sabato, mentre ilè stato anche coinvolto in una gara ad alto punteggio nel fine settimana, perdendo 4-2 contro il Real Betis. Il calcio di inizio diè previsto alle 19 Prepartita: a che punto sono le due squadre?La sconfitta per 4-2 dell’contro il Barcellona il 6 febbraio aveva visto i campioni uscire dai primi ...

Advertising

forumJuventus : TS: 'L'addio di Morata a giugno? Non è più scontato. Ci sono spiragli di conferma, ma la Juve chiederà uno sconto… - Gianfranco_juve : @AndGad2010 Se non fosse arrivato DV7, nessuno lo avrebbe 'scoperto' e probabilmente a Giugno non lo avrebbero conf… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: A.CORREA (Atletico Madrid, 1995) 2021/22 Presenze 29 (Liga+UCL) Minuti Giocati 1578 11?? 4??? - periodicodaily : Atletico Madrid – Levante: pronostico e possibili formazioni #LaLiga #16febbraio - JuventusUn : #Juventus ECCO LA RISPOSTA DELL’ATLETICO MADRID! ?? -