Atletica | Jacobs incontra Gualtieri | possibile nuova finale dei 100 metri ai Fori Imperiali

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Marcellpotrebbe scendere in pista per ripetere le gesta apprezzate dagli appassionati alle Olimpiadi di Tokyo, ma in una località diversa da quella nipponica. Il velocista azzurro, infatti, detentore di due medaglie d’oro olimpiche, sta lavorando al fianco di Robertoper ripetere l’evento in quel di Roma. Il primo cittadino della capitale italiana ha reso pubblica la proposta al fine di inserire l’Urbe e le strutture romane sotto i riflettori: sfida immediatamente raccolta con entusiasmo da. L’atleta italiano hatoin Campidoglio, confermando la volontà di correre i 100nell’area dei; “uno straordinario evento per Roma anche in vista dell’Expo 2030, siamo al lavoro per realizzare ...

Advertising

Eurosport_IT : E chi lo batte? ?? Marcell Jacobs si prende i 60m a Lodz con lo stratosferico crono di 6''49 ??????… - Eurosport_IT : ANCORA JACOBS! ?????? Dopo Berlino l'azzurro si prende i 60m anche Lodz! ?? #WorldIndoorTour | #Athletics |… - Agenzia_Ansa : Atletica: Jacobs vince ancora, 6''49 nei 60 a meeting Lodz. Olimpionico si migliora rispetto all'esordio stagionale… - sportface2016 : Atletica, #Jacobs incontra #Gualtieri: possibile nuova finale dei 100 metri ai #ForiImperiali - edizionislam : In arrivo tra dieci giorni... #Jacobs #Tortu #Patta #Desalu #atletica #Olimpiadi #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Jacobs

- Il fuoriclasse azzurro impressiona nelle batterie del meeting indoor di Lodz in Polonia correndo in assoluta scioltezza in 6"51. Nella finale l'olimpionico domina ma non ha una grande ...QUANDO CORRE MARCELLLA PROSSIMA GARA? DATA, PROGRAMMA, ORARIO Appuntamento al meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold). Questo il calendario: GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO: 19.50 o ...Marcell Jacobs potrebbe scendere in pista per ripetere le gesta apprezzate dagli appassionati alle Olimpiadi di Tokyo, ma in una località diversa da quella nipponica. Il velocista azzurro, infatti, ...Le Olimpiadi di Tokyo lo hanno confermato e ancora lo fanno i Meeting in svolgimento nell’atletica indoor, a cui partecipano gli azzurri medagliati in Giappone. Dopo il super tempo di Marcell Jacobs, ...