juventusfc : 76' | Atalanta in vantaggio con Malinovskyi. #AtalantaJuve [1-0] #ForzaJuve - SerieA : Pareggio a Bergamo tra @Atalanta_BC e @juventusfc ? Al gol di #Malinovskyi risponde #Danilo! ? #AtalantaJuve… - forumJuventus : De Ligt post #AtalantaJuve: 'Stasera sia noi che l'Atalanta volevamo vincere. Fallo di mano? Ho sentito il pallone… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Atalanta, #Malinovskyi dipinge calcio: il retroscena con #Conte e quel tentativo del #Milan… - serieAchronpod : Ma che gol, ragazzi !!!!!! #Malinovskyi #AtalantaJuventus @malinovskyi18 @Atalanta_BC ?????? -

Buono il nostro secondo tempo, paradossalmente su una palla nostra in cui dovevamo fare gol è ripartita l'ed è stato bravoa fare la giocata e poi a segnare su punizione. La ...... più ambiziosa nel pressing e quindi più offensiva, infatti hanno tolto ossigeno all'nei ... con un'incredibile punizione di. A quel punto, quando mancavano pochi minuti alla fine, ...Poi entra Malinovskyi al posto di uno spento Muriel e l’inerzia cambia. Fallo di De Ligt sull’ucraino, punizione dai 25 metri e tiro pazzesco sotto l’incrocio: nulla da fare per Szczesny. Allegri ...In quella di Bergamo, quando l’Atalanta sembrava aver vinto con lo splendido gol di Malinovskyi, Danilo a tempo scaduto ha pareggiato. Così il Milan. che non ha certo maramaldeggiato contro una buona ...