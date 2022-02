Atalanta Juve | la zampata di Danilo | sliding door da Champions League

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il duelloha caratterizzato la domenica di Serie A e probabilmente si riproporrà fino a maggio in chiaveè stata una sfida aperta, frizzante, coinvolgente e, forse, determinante per la stagione di entrambe. A maggior ragione per come è maturato il risultato, con quellaal minuto 92 che ha sancito un pareggio onestamente corretto per quanto visto al Gewiss Stadium. Perché la prestazione dei bianconeri è stata in linea con quel che di buono si era fatto apprezzare nelle ultime settimane di Serie A. La sola presenza in campo di Vlahovic è riferimento imprescindibile, pur non nella serata migliore del serbo dal punto di vista della qualità tecnica delle sue giocate, complice anche la ferrea marcatura di ...