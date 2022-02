"Aspetto da otto mesi". Matteo Bassetti durissimo contro la magistratura, la denuncia: ecco cos'è la giustizia italiana (Di lunedì 14 febbraio 2022) La vicenda è tristemente nota: Matteo Bassetti ancora minacciato, insultato, stlkerizzato. Il tutto ormai da quasi 24 ore, ovvero da quando il suo numero di telefono è finito, ancora una volta, in una chat no-vax su Telegram. Da quel momento, l'incubo: gli insulti e le bestialità contro il virologo genovese, "reo" di aver sostenuto il vaccino e la campagna vaccinale. E di quanto gli sta accadendo, Bassetti ha parlato in collegamento a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7. E ha colto l'occasione per sferrare un duro attacco alla magistratura, o meglio ai tempi biblici e insostenibili della giustizia italiana. "Come già successo in passato, qualcuno ha messo il mio numero di cellulare su una chat Telegram: da ieri continuo a ricevere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) La vicenda è tristemente nota:ancora minacciato, insultato, stlkerizzato. Il tutto ormai da quasi 24 ore, ovvero da quando il suo numero di telefono è finito, ancora una volta, in una chat no-vax su Telegram. Da quel momento, l'incubo: gli insulti e le bestialitàil virologo genovese, "reo" di aver sostenuto il vaccino e la campagna vaccinale. E di quanto gli sta accadendo,ha parlato in collegamento a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7. E ha colto l'occasione per sferrare un duro attacco alla, o meglio ai tempi biblici e insostenibili della. "Come già successo in passato, qualcuno ha messo il mio numero di cellulare su una chat Telegram: da ieri continuo a ricevere ...

Advertising

IndiaAnia : @Pietro_Otto Intanto è da qualche tempo che lui non lo vedo bene, non ha un bell'aspetto. Spero di sbagliarmi - xparoledicarta : É sparare meno minchiate giornaliere? Non aspetto altro. Come sempre, rimango del team 'si conoscono solo da due m… - chetraashh : Io dalla settimana prossima mi aspetto che Soleil si svegli sempre alle otto di mattina #jeru - Pietro_Otto : RT @AuroraLittleSun: Che il vaccino non protegga è assodato, che il green pass sia uno strumento politico lo sanno anche le pietre, adesso… - villanell3_ : @holdontoyou13 io sono otto mesi che aspetto 1989 tv sinceramente sto raggiungendo l’esaurimento nervoso -