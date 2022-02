Asili nido e materne, parlano le insegnanti: “È contagio libero, altro che 5 casi in 5 giorni. Le regole tutelano il lavoro ma non la salute di docenti e bambini” – Le storie (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Sono a casa, positiva da quindici giorni, era inevitabile purtroppo, ci hanno fatto riaprire sapendo che ci saremmo ammalati tutti”. Lisa ha 34 anni, fa l’educatrice in un nido pubblico di Roma, fascia 0-5, quella su cui noi del IlFattoQuotidiano.it insistiamo da settimane perché assente da ogni intervento governativo. La fascia più vulnerabile perché non vaccinabile: non indossano le mascherine e da quest’anno non sono più nemmeno obbligatorie le bolle, quelle di massimo 7 bimbi istituite lo scorso anno proprio per evitare classi affollate. Però a Lisa che si sfoga con me al telefono dico che non si poteva andare avanti con le quarantene costanti, una dopo l’altra, era necessario garantire il servizio alle famiglie lavoratrici. “Per carità, è giusto – mi risponde – ma io ora parlo da lavoratrice. Non siamo carne da macello. Anche io torno a casa e ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Sono a casa, positiva da quindici, era inevitabile purtroppo, ci hanno fatto riaprire sapendo che ci saremmo ammalati tutti”. Lisa ha 34 anni, fa l’educatrice in unpubblico di Roma, fascia 0-5, quella su cui noi del IlFattoQuotidiano.it insistiamo da settimane perché assente da ogni intervento governativo. La fascia più vulnerabile perché non vaccinabile: non indossano le mascherine e da quest’anno non sono più nemmeno obbligatorie le bolle, quelle di massimo 7 bimbi istituite lo scorso anno proprio per evitare classi affollate. Però a Lisa che si sfoga con me al telefono dico che non si poteva andare avanti con le quarantene costanti, una dopo l’altra, era necessario garantire il servizio alle famiglie lavoratrici. “Per carità, è giusto – mi risponde – ma io ora parlo da lavoratrice. Non siamo carne da macello. Anche io torno a casa e ho ...

