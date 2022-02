Ascolti tv, L’amica geniale 3 risale ma siamo lontani da record delle prime stagioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sfiora i 5 milioni di spettatori e fa nettamente meglio dell’esordio. E c’era anche da aspettarselo visto che domenica scorsa, l’esordio de L’amica genale 3 era stato in qualche modo “ostacolato” da quello che stava accadendo su Rai 3. Fabio Fazio ha regalato alla Rai insieme a Papa Francesco, un momento storico di televisione con una intervista seguita da oltre 8 milioni di spettatori. Numeri pazzeschi che hanno chiaramente influenzato l’andamento di tutta la serata. Dopo gli Ascolti quindi sempre convincenti, ma non da boom d’esordio, L’amica geniale 3 risale la china ma è impossibile non notare che la serie evento di Rai 1, ormai, registra gli stessi Ascolti di altre fiction anzi, fa anche di meno. I motivi di questo mancato botto di Ascolti, sono diversi. Va detto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sfiora i 5 milioni di spettatori e fa nettamente meglio dell’esordio. E c’era anche da aspettarselo visto che domenica scorsa, l’esordio degenale 3 era stato in qualche modo “ostacolato” da quello che stava accadendo su Rai 3. Fabio Fazio ha regalato alla Rai insieme a Papa Francesco, un momento storico di televisione con una intervista seguita da oltre 8 milioni di spettatori. Numeri pazzeschi che hanno chiaramente influenzato l’andamento di tutta la serata. Dopo gliquindi sempre convincenti, ma non da boom d’esordio,la china ma è impossibile non notare che la serie evento di Rai 1, ormai, registra gli stessidi altre fiction anzi, fa anche di meno. I motivi di questo mancato botto di, sono diversi. Va detto ...

