Ascolti TV | Domenica 13 febbraio 2022. Sale L'Amica Geniale (22.4%) e doppia Zalone (11.1%) (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Domenica 13 febbraio 2022, su Rai1 la fiction L'Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha conquistato 4.857.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 Cado Dalle Nubi ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.515.000 spettatori pari all'11.1% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 974.000 spettatori con il 3.9%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 932.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 il film Kong – Skull Island ha intrattenuto 1.037.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), dalle 20.44 alle 22.11 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.890.000 spettatori (11.7%) mentre – dalle 22.14 alle 23.49 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto ...

