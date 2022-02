Ascolti tv domenica 13 febbraio 2022: 'L'amica Geniale' oltre il 22% doppia Zalone superato anche da Fazio (Di lunedì 14 febbraio 2022) La7 - ORE 21:20 - Non è l'Arena : 727.000 spettatori (3.1%) nella prima parte, per scendere a 652. Rai3 Tg Regione : 2.929.000 spettatori (13.8%). Ascolti tv domenica 13 febbraio 2022: Daytime ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 febbraio 2022) La7 - ORE 21:20 - Non è l'Arena : 727.000 spettatori (3.1%) nella prima parte, per scendere a 652. Rai3 Tg Regione : 2.929.000 spettatori (13.8%).tv13: Daytime ...

Advertising

chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF con 2,9 milioni di telespettatori e l’11,7%, con un picco di 3,5 milioni e del 14,2%. Gra… - CinguettaTV : @Anna50732053 I prodotti della domenica sera fanno ascolti sufficienti senza rovinare il palinsesto, saliranno con… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Domenica 13 febbraio 2022. Sale L'Amica Geniale (22.4%) e doppia Zalone (11.1%) - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Solo il 6.9% per il Superbowl su Rai1. Lo scorso anno su Rai2 era al 7.7% - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: Canale 5 si riprende la domenica pomeriggio in toto: #Amici21 (20%) e #Verissimo (19% e 17.8%) battono #DomenicaIn (18%… -