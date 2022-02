Arisa pubblica il video del nuovo singolo Cuore

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 14 febbraio 2022) , contenuto nell’ultimo disco Ero romantica Sullo sfondo: palazzi d’epoca e il fascino di una Milano avvolta dalle ombre della notte. In primo piano: una coppia che balla, unita da una forte intimità, legata da un profondo sentimento. Un delicato dialogo tra arpeggi di chitarra, pianoforte e archi accompagnano con leggerezza una voce inconfondibile. È, ildionline da oggi 14 febbraio, non a caso il giorno di San Valentino. È il quintoestratto da Ero Romantica, ildisco uscito il 26 novembre per Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services, che per la prima volta vede l’artistare da indipendente con la propria label (ascoltalo qui: https://.bfan.link/ero-romantica). È il brano più ...